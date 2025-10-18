CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Özbek'in transfer sözleri dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:26
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri!

Galatasaray'da gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, sarı kırmızılıların transfer politikalarına yönelik ifadeleri ile dikkat çekti. Özbek, "Avrupa'ya başarı odaklı yatırım dönemindeyiz. Çok uygun şartlar olmadıkça, elimizden kimseyi çıkarmayı düşünmüyoruz." ifadeleri ile ayrılık iddialarına yönelik son noktayı koydu.

Dursun Özbek: Gelirde rekor kırdık!
