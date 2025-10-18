Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, sarı kırmızılıların transfer politikalarına yönelik ifadeleri ile dikkat çekti. Özbek, "Avrupa'ya başarı odaklı yatırım dönemindeyiz. Çok uygun şartlar olmadıkça, elimizden kimseyi çıkarmayı düşünmüyoruz." ifadeleri ile ayrılık iddialarına yönelik son noktayı koydu.