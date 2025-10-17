Galatasaray'ın eski yıldızı Zaha'dan olay sözler! "Gerçekten iğrenç"

Bir dönem Galatasaray için ter döken şimdilerde ise MLS ekibi Charlotte'nin formasını giyen Wilfried Zaha son açıklamalarıyla gündem oldu. Futbolcudan eski takım arkadaşı hakkında olay sözler geldi. İşte detaylar...
Bir dönem Galatasaray'da forma terleten Wilfried Zaha ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. 32 yaşındaki yıldız yapmış olduğu son açıklamalar ile gündem oldu.
Crystal Palace forması ile başarılı bir performans sergileyen Mateta, Fransa Milli Takımı'nda da şans bulmaya başladı. Futbolcu milli takıma çağrılması ile ilgili olarak Zaha ile geçmişte yaşadığı bir konuşmayı paylaştı.
Milliyet'in derlediği haberie göre Mateta yaptığı açıklamada, "Crystal Palace'ta, en başta, henüz oynamıyorken soyunma odasında Fransa Milli Takımı'ndan bahsettim ve Wilfried Zaha gibi bazı takım arkadaşlarım bana güldü. Crystal Palace'ta oynamazken Fransa takımı hakkında düşündüğüm için deli olduğumu söylediler. Ama ben onlara bunun hedefim olduğunu, sadece oynayıp neler yapabileceğimi göstermem gerektiğini söyledim." ifadelerine yer verdi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu açıklamaların ardından Zaha'dan Mateta'ya yanıt gecikmedi. Zaha sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kusura bakmayın ama sinirden yanıyorum. Bu Mateta meselesini açıklığa kavuşturmam gerekiyor çünkü belli ki kendisi bunu yapmak istemiyor. Bu bana şunu gösteriyor ki... Crystal Palace'ta oynadığım dönemlerde beni izleyen bazı insanlar, benim başarım için mutlu olmamış. Oysa ben kimseye kötü hissettirmedim. Beni tanıyan herkes bilir, sahada yalnızca tutkulu biriyimdir. Ama asla kimseye 'burada tutunamazsın' ya da 'sen bu seviyeye gelemezsin' gibi şeyler söylemedim. Bir zamanlar arkadaşım sandığım birinin böyle davranması gerçekten iğrenç.
Bahsi geçen konuşma, Mateta'nın Fransa Milli Takımı'na çağrılma ihtimaliyle ilgiliydi. O dönem Palace'ta oynamıyordu ve bu konuyu yaklaşık 10 takım arkadaşıyla konuşmuştu. Biz de arkadaş arasında, şakalaşarak bunun zor olacağını söyledik, özellikle Benzema gibi o pozisyonda oynayan oyuncular varken. Ama asla ve asla 'sen başaramazsın' demedik. Düşünsene, o konuşmada 10 Crystal Palace oyuncusu vardı. Şimdi bu kişi kalkıp sanki sadece ben kötü davranmışım gibi anlatıyor.
Bu durumda şaşırmaz mısın? Neden sadece benim adımı söylüyor? Çünkü Zaha en tanınan isim diye mi? Anlamıyorum. Bu gerçekten iğrenç. Ben kimseye karşı nefret taşımadım. Şimdi bana mesajlar geliyor: 'Artık Mateta'ya gülüyor musun?' Umurumda bile değil. Tebrik ettim, hem de açık açık Instagram'da. O yüzden bu hikâyeyi duyunca şok oldum. Yani ne demek bu?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bunca zaman benden nefret mi etmiş? Kendi yükseliş hikâyeni anlatırken Zaha'yı mı kullanmak istiyorsun? Bu çok kötü niyetli, gerçekten çok kötü. İşte bu yüzden futbolcu arkadaşım yok, bu yüzden kendi halimde takılıyorum. Çünkü biri sana bunu nasıl yapar, aklım almıyor." şeklinde konuştu.