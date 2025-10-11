CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ali Sami Yen'in mezarı ziyareti edildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün 120. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy'deki mezarının ziyaret edilmesiyle başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 11:58
Galatasaray Spor Kulübü'nün Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları tarafından kuruluşunun 120. yıl dönümü etkinleri başladı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in, Feriköy'deki mezarına ziyaret yapıldı. Ziyarete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 120. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladıklarını söyleyerek, "Ardından Süleyman Seba'yı ziyaret ettik. O da spora hizmet etmiş büyüklerimizden birisi. Hem Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü. Aynı zamanda 11 Ekim de önemli bir gün. Kız çocuklarımız bizim geleceğimizdeki annelerimiz, toplumu yetiştiren, büyüten büyüten kesim. Onların günü de kutlu olsun. Bundan sonra Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağız. Oradan mektepteki kutlamalarımız devam edecek. 120 yıldır büyüyen bir dünya markası olan Galatasaray'ı şu anda ben ve arkadaşlarım daha da yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim görevimiz. Dün anıt açılışımız vardı. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz. Bu kuruluş günümüz bütün Galatasaraylılara ve Türk spor camiasına kutlu olsun" diye konuştu.

Daha sonra aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edildi.

