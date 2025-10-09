Sara’ya izin çıktı

Sezon başında ismi İngiliz kulüpleri ile anılan Gabriel Sara, bu yıla iyi başlamadı. Formasını da kaybeden Brezilyalı oyuncu, geçen sezonu mumla aratıyor. Ara transfer döneminde orta alana takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Sara için bir teklif gelirse değerlendirmeye alacak.
