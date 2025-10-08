Yenilmez armada

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yoluna namağlup ilerlerken önemli bir detay göze çarpıyor.

Süper Lig'de Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana şampiyonluklara ambargo koyan Aslan, rakiplerine boyun eğmiyor. 25 şampiyonlukla 5. yıldızı armasına ekleyen Cimbom'da ortaya çıkan istatistik dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı 118 maçta sadece 7 kez mağlup oldu. Okan Buruk ve öğrencileri aynı süreçte 98 galibiyet elde etti.

REKORLARI DA KIRDI

2022-23 sezonunda, 36 lig maçında 4 kez yenilen Aslan, 28 galibiyet 4 beraberlikle 88 puan topladı, zirveye çıktı.

2023-24 sezonunda 38 haftada yalnızca 2 kez kaybeden Okan Buruk'un ekibi, 33 galibiyet 3 beraberlikle 102 puan toplayıp lig tarihinde rekor kırdı. 2024-25 sezonunda ise 36 haftada sadece 1 yenilgi gören Cimbom, 30 galibiyet 5 beraberlikle 95 puan topladı, 5. yıldızı göğsüne taktı. Galatasaray bu sezon da 8 maçta kaybetmedi, 7 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı, 22 puan toplayıp liderliği bırakmadı.

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-23 sezonundan bu yana hücum yönünde de çok kuvvetli performans sergiledi.

2022-23'te rakip filelere 83 gol atan Cimbom, 2023-24'te ise 92 gol kaydetti. Aslan, geçen sezon rakip fileleri 91 kez sarsarken, bu sezon da ilk 8 haftada 20 gol atarak ligin en skorer takımı konumunda.