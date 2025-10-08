CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Yenilmez armada

Yenilmez armada

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yoluna namağlup ilerlerken önemli bir detay göze çarpıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de Okan Buruk'un göreve başladığı 2022-23 sezonundan bu yana şampiyonluklara ambargo koyan Aslan, rakiplerine boyun eğmiyor. 25 şampiyonlukla 5. yıldızı armasına ekleyen Cimbom'da ortaya çıkan istatistik dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı 118 maçta sadece 7 kez mağlup oldu. Okan Buruk ve öğrencileri aynı süreçte 98 galibiyet elde etti.

REKORLARI DA KIRDI

2022-23 sezonunda, 36 lig maçında 4 kez yenilen Aslan, 28 galibiyet 4 beraberlikle 88 puan topladı, zirveye çıktı.

2023-24 sezonunda 38 haftada yalnızca 2 kez kaybeden Okan Buruk'un ekibi, 33 galibiyet 3 beraberlikle 102 puan toplayıp lig tarihinde rekor kırdı. 2024-25 sezonunda ise 36 haftada sadece 1 yenilgi gören Cimbom, 30 galibiyet 5 beraberlikle 95 puan topladı, 5. yıldızı göğsüne taktı. Galatasaray bu sezon da 8 maçta kaybetmedi, 7 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı, 22 puan toplayıp liderliği bırakmadı.

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-23 sezonundan bu yana hücum yönünde de çok kuvvetli performans sergiledi.

2022-23'te rakip filelere 83 gol atan Cimbom, 2023-24'te ise 92 gol kaydetti. Aslan, geçen sezon rakip fileleri 91 kez sarsarken, bu sezon da ilk 8 haftada 20 gol atarak ligin en skorer takımı konumunda.

