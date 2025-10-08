TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da sakatlıktan dönmesinin ardından fiziksel durumu nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimden yıldız isim için kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili önemli bir karar aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların kontratı sezon sonunda sona erecek Arjantinli yıldıza sezon içinde yeni sözleşme önermeyeceği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin deneyimli futbolcunun sezon içindeki performansını yakından takip edeceği ve bu performansın kendilerini tatmin etmesi halinde sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlayacakları öğrenildi.

TEKLİF 5 MIİYON EURO OLACAK

Sarı kırmızılı takımdan şu an net olarak 10 milyon euro kazanan deneyimli golcüye yeni kontrat önerilmesi halinde bu ücretin yarı yarıya düşeceği de gelen haberler arasında. Bu sezon çıktığı 9 maçta 373 dakika sahada kalan 32 yaşındaki golcü söz konusu karşılaşmalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Mauro Icardi'nin sezon sonuna kadarki performansı Galatasaray kariyerinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek ana etken olacak.

