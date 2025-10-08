HaberlerGalatasaray Napoli'nin eski scout şefinden yıllar sonra flaş itiraf! Osimhen'in nasıl transfer edildiğini anlattı
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen hakkında, Napoli'nin eski scout şefi Leonardo Mantovani yıllar sonra flaş bir itirafta bulundu. Mantovani, Osimhen'in Napoli'ye transfer sürecini anlattı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Geçen sezon Galatasaray'da Napoli'den kiralık olarak forma giyen, bu sezon yaz transfer döneminde ise Türk futbol tarihinin bonservis bedeli kırılarak 75 milyon euroluk bedelle sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Victor Osimhen hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Geçmişte Napoli'de scout şefi olarak çalışan, günümüzde ise Lumezzane'nin teknik direktörlüğünü yapan Leonardo Mantovani, yıllar sonra Osimhen'in Napoli'ye transferinin perde arkasını anlattı.
"Conference 403" tarafından "ARS" (Palermo Bölge Birliği) ve Palermo Belediyesi'nin himayesinde düzenlenen "La Braciera in Villa" adlı Palermo Futbol Buluşması'nda konuşan Leonardo Mantovani'nin Tuttomercatoweb tarafından derlenen açıklamaları ise şu şekilde:
"Ajax-Lille maçında Ajax'ın iki beki Tagliafico ve Mazraoui'yi izlemeye gitmiştim; bu oyuncular sonrasında önemli yol kat ettiler. Ancak o maçta Lille'den Soumaré ve Osimhen'i de not almıştım. Osimhen, inanılmaz bir koşu kapasitesine sahipti, hücumun her bölgesini kapsıyordu, ama o dönemde Napoli için uygun görünmüyordu. Çünkü biz o zamanlar Mertens'i sahte dokuz olarak kullanıyorduk ve Osimhen'in özellikleri tamamen farklıydı. 2019'da Ancelotti'nin görevden alınmasıyla Gattuso geldi. Gattuso öncelikle bir oyun kurucu istedi; önce Demme, ardından Lobotka transfer edildi. Coppa Italia zaferinden sonra Gattuso, gelecek sezonda da aynı oyun tarzıyla devam etmek istediğini, daha düşük bir takım düzeniyle oynayacağımızı söyledi ve bizden derinlik ve hız katabilecek bir santrfor istedi. Veritabanımıza tekrar baktığımızda, Osimhen'in tam da aradığımız oyuncu olduğu ortaya çıktı."