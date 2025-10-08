Napoli'nin eski scout şefinden yıllar sonra flaş itiraf! Osimhen'in nasıl transfer edildiğini anlattı

"Ajax-Lille maçında Ajax'ın iki beki Tagliafico ve Mazraoui'yi izlemeye gitmiştim; bu oyuncular sonrasında önemli yol kat ettiler. Ancak o maçta Lille'den Soumaré ve Osimhen'i de not almıştım. Osimhen, inanılmaz bir koşu kapasitesine sahipti, hücumun her bölgesini kapsıyordu, ama o dönemde Napoli için uygun görünmüyordu. Çünkü biz o zamanlar Mertens'i sahte dokuz olarak kullanıyorduk ve Osimhen'in özellikleri tamamen farklıydı. 2019'da Ancelotti'nin görevden alınmasıyla Gattuso geldi. Gattuso öncelikle bir oyun kurucu istedi; önce Demme, ardından Lobotka transfer edildi. Coppa Italia zaferinden sonra Gattuso, gelecek sezonda da aynı oyun tarzıyla devam etmek istediğini, daha düşük bir takım düzeniyle oynayacağımızı söyledi ve bizden derinlik ve hız katabilecek bir santrfor istedi. Veritabanımıza tekrar baktığımızda, Osimhen'in tam da aradığımız oyuncu olduğu ortaya çıktı."