Yokluğu dert

G.Saray'da Victor Osimhen gol atmasa da sahada yaptığı işlerle takım arkadaşlarına inanılmaz bir katkı sağlıyor. Beşiktaş derbisini boş geçen Nijeryalı futbolcu burada çıktığı 4 hava topunun 4'ünü alırken, 10 ikili mücadelede de rakiplerine 6 kez üstünlük kurdu. 7'de 6 isabetli pasla oynayan Osimhen, sahada adım atmadık yer bırakmadı.

HER MAÇTA ATIYOR

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon hücumdaki istatistikleri ile dikkat çekiyor. Bu sezonki 10 resmi maçta da rakip fileleri havalandıran sarıkırmızılılar, rakiplerini hiç boş geçmedi. Geçen sezonki son 15 maçından da golle ayrılan Cimbom, 25 maçtır aralıksız olarak gol sevinci yaşıyor.