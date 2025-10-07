CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yokluğu dert

G.Saray'da Victor Osimhen gol atmasa da sahada yaptığı işlerle takım arkadaşlarına inanılmaz bir katkı sağlıyor. Beşiktaş derbisini boş geçen Nijeryalı futbolcu burada çıktığı 4 hava topunun 4'ünü alırken, 10 ikili mücadelede de rakiplerine 6 kez üstünlük kurdu. 7'de 6 isabetli pasla oynayan Osimhen, sahada adım atmadık yer bırakmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
HER MAÇTA ATIYOR

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon hücumdaki istatistikleri ile dikkat çekiyor. Bu sezonki 10 resmi maçta da rakip fileleri havalandıran sarıkırmızılılar, rakiplerini hiç boş geçmedi. Geçen sezonki son 15 maçından da golle ayrılan Cimbom, 25 maçtır aralıksız olarak gol sevinci yaşıyor.

F.Bahçe'de gündem yeniden Sırp yıldız!
DİĞER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan dikkat çeken sözler! "Uğurcan Çakır'ın parasının tamamı gelmedi..."
Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Leroy Sane gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
