CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Icardi için flaş iddia! "Mutsuz olduğu için..."

GALATASARAY HABERİ: Icardi için flaş iddia! "Mutsuz olduğu için..."

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinin ardından Icardi'nin valizleriyle stattan ayrıldığı görüntüler tartışma konusu olmuştu. Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, bu tartışılan görüntüye ait dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Icardi için flaş iddia! "Mutsuz olduğu için..."

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Icardi'nin takımı beklemeden stattan valizleriyle ayrılıp Madrid'e gittiği görüntüler tartışma konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Icardi için flaş iddia! "Mutsuz olduğu için..."

Sabah gazetesi yazarlarından Murat Özbostan'ın, "Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından İcardi takımı beklemeden bavullarıyla stattan ayrıldı ve Madrid'e gitti. Bu durum taraftarın tepkisini çekti. Siz ne diyorsunuz?" sorusuna Gürcan Bilgiç'in yaptığı yorum ise dikkat çekti. Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERİ: Icardi için flaş iddia! "Mutsuz olduğu için..."

"Osimhen ile birlikte İcardi 'üvey evlat' oldu. Futbolun geçmişi silen gerçeği ile el sıkıştı. Kulübede bekleyip, yardımcı erkek oyuncu görevi; İcardi gibi bir fenomeni mutsuz etti. Kilosuna veya formsuzluğuna rağmen tatil modunu açması da yeni değil. Önceki sezon 'Tedavideyim' demiş, Dubai'de tatile gittiği ortaya çıkmıştı. Bir hafta geç geldi Florya'ya. Şimdi aynı ayrıcalığı istiyor elbette. Okan Buruk bu fırtına öncesi belirtiler için hazırlanmalı. Çünkü bunu gören Osimhen de kendi hamlelerini yapar."

Türk Telekom - REKLAM
Singo için akılalmaz rakam!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
F.Bahçe'de şoke eden istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı 10:14
Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! 10:13
Singo için akılalmaz rakam! Singo için akılalmaz rakam! 10:10
Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı 10:04
Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! 09:41
En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! 09:36
Daha Eski
Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! 09:25
Galatasaray - Igokea basketbol maçı detayları! Galatasaray - Igokea basketbol maçı detayları! 09:22
Trabzonspor'a Bouchouari müjdesi! Trabzonspor'a Bouchouari müjdesi! 09:17
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor 09:15
Bugünkü maçlar 7 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 7 Ekim Salı 2025 08:53
Ertuğrul Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti! Ertuğrul Doğan: Arda Kardeşler'in hakemliği bizce bitti! 23:51