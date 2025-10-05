Sarı-kırmızı karnaval

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki heyecan dolu derbi, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri hıncahınç doldurarak maç öncesi oyuncularına büyük sevgi gösterisinde bulundu. 90 dakika boyunca susmadan takımlarını destekleyen taraftarlar, muhteşem bir atmosfer yarattı. Ayrıca, taraftarlar, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini bir kez daha gösterdi. Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin" pankartı asan taraftarlar, güney tribününde ise "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Ey Kudüs! Sabret, zafer bizim olacak ve güneş bir gün senin için doğacak!", "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor!" pankartları açıldı.