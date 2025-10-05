Çok üstün oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 90 dakika sonrası yaptığı açıklamada derbide Beşiktaş'tan daha üstün oynadıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Bir uzun topla Singo'yu sakatladık. Top bizde kalsa, çevirsek... Biz 10 kişi kaldıktan sonra çok daha iyi ve rahat oynadık. Daha fazla ürettik. Hem topla oynama hem attığımız şut, birçok konuda rakipten öndeyiz. Bu iyi yönden bakmamız gereken yerler.

YASİN KOL'A BÜYÜK TEPKİ

Bariz hakem hataları vardı. İkinci yarıda 3 pas yaptıktan sonra Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu herkes bize anlatsın. Bir de oyuncu değişikliği olayı vardı, oyuncu değişti, oyun devam etti. Sonra tekrar durdurdu. Bununla ilgili eğitim alıyorlar. Geçen gün televizyonda gördük iki yabancı isim onlara eğitim veriyor. Umarım bu eğitimler sonrası hepimizi mutlu ederler."