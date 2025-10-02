CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup etmesinin ardından bir dönem sarı-kırmızılı ekipte hem futbolcu hem de kaleci antrenörü olarak görev yapmış olan Claudio Taffarel, Alisson Becker'e mücadele öncesi söylediklerini açıkladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:05 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:08
GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. maçında sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

Cimbom bu galibiyetle birlikte 7 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde bir iç saha maçını kazanmayı başardı ve bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

Öte yandan dev galibiyet sonrası bir dönem Galatasaray'ın kalesini korumuş ve kulüpte kaleci antrenörü olarak da görev yapmış efsane isimlerden Claudio Taffarel dikkat çeken bir açıklama yaptı. Taffarel, Liverpool ve Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptığı dönemden tanıdığı yıldız kaleci Alisson Becker'e RAMS Park'ta yaşayacağı atmosferi anlattığını açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

Sabah'a konuşan Claudio Taffarel'in açıklamaları ise şu şekilde:

GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

"Takım gerçekten çok iyi oynadı. Okan Buruk, taktiksel olarak maçı mükemmel hazırlamış ve oyuncular sahada planın birebir karşılığını verdi. Bu kadar organize ve coşkulu bir Galatasaray görmek her zaman keyif verici."

GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

"Ben Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynadığım zaman atmosfer aynıydı. Bu sadece stadyum meselesi değil; esas olan tutkulu taraftar, şarkı söyleyen, alkışlayan, coşan ve takıma inanılmaz destek veren taraftar. Alisson'a, Galatasaray'a karşı oynamaktan, bu çılgın atmosferin önünde olmaktan keyif alacağını söylemiştim."

