GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

Cimbom bu galibiyetle birlikte 7 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde bir iç saha maçını kazanmayı başardı ve bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Öte yandan dev galibiyet sonrası bir dönem Galatasaray'ın kalesini korumuş ve kulüpte kaleci antrenörü olarak da görev yapmış efsane isimlerden Claudio Taffarel dikkat çeken bir açıklama yaptı. Taffarel, Liverpool ve Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptığı dönemden tanıdığı yıldız kaleci Alisson Becker'e RAMS Park'ta yaşayacağı atmosferi anlattığını açıkladı.