GALATASARAY HABERİ: Taffarel'den Alisson itirafı! Liverpool zaferinin ardından açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. maçında sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen (P) kaydetti.
Cimbom bu galibiyetle birlikte 7 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde bir iç saha maçını kazanmayı başardı ve bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.
Öte yandan dev galibiyet sonrası bir dönem Galatasaray'ın kalesini korumuş ve kulüpte kaleci antrenörü olarak da görev yapmış efsane isimlerden Claudio Taffarel dikkat çeken bir açıklama yaptı. Taffarel, Liverpool ve Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptığı dönemden tanıdığı yıldız kaleci Alisson Becker'e RAMS Park'ta yaşayacağı atmosferi anlattığını açıkladı.
Sabah'a konuşan Claudio Taffarel'in açıklamaları ise şu şekilde:
"Takım gerçekten çok iyi oynadı. Okan Buruk, taktiksel olarak maçı mükemmel hazırlamış ve oyuncular sahada planın birebir karşılığını verdi. Bu kadar organize ve coşkulu bir Galatasaray görmek her zaman keyif verici."
"Ben Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynadığım zaman atmosfer aynıydı. Bu sadece stadyum meselesi değil; esas olan tutkulu taraftar, şarkı söyleyen, alkışlayan, coşan ve takıma inanılmaz destek veren taraftar. Alisson'a, Galatasaray'a karşı oynamaktan, bu çılgın atmosferin önünde olmaktan keyif alacağını söylemiştim."