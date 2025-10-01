CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Çılgın atmosfer

Çılgın atmosfer

Şampiyonlar Ligi’ndeki dev maçta sarı-kırmızılılar ıslıkları ile Liverpool için RAMS Park’ı kabusa çevirdi. Mısırlı ünlü forvet Mohamed Salah çareyi kulaklarını kapamakta buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Çılgın atmosfer

Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı. Sarı-kırmızılılar güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u konuk etti. Sarıkırmızılı ekibin dünya futbolunun en önemli takımlarından Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Tarihi gecede dev karşılaşmayı toplam 51 bin 160 taraftarın izlediği açıklandı. İngiliz futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar stadı İngiliz ekibi için adeta cehenneme çevirdi.

SALAH KULAKLARINI KAPADI

90 dakika öncesi Liverpool'un kalesini koruyan Alisson ısınmaya çıktığı esnada yuhalandı. RAMS Park'ta top rakibe geçtiğinde kulakları sağır edercesine ıslıklar dikkat çekti. Liverpool'un yıldızı Salah yoğun ıslık nedeniyle kulaklarını kaparken, İngiliz ekibinin oyuncuları olumsuz yönde etkilendi. Galatasaraylı taraftarlar Eintracht Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve zorlu müsabakaya ilk 11'de başlayıp ağları havalandıran Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulundu.

Teknede Gazze'ye destek

Liverpool taraftarları İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı. Yüzden fazla taraftar grubunun olduğu tekne, tarihi yarımadadan geçerek boğaz hattında gezdi. İngiliz taraftarların bulunduğu teknede Filistin bayrağının olması dikkat çekti.

Ahmet ve Jota unutulmadı

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık ile Liverpool futbolcusu Diogo Jota anıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Ahmet ve Jota için "Huzur içinde yatın" ve "Sizi asla unutmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı.

Özgür Filistin

