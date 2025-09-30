Önce Uğurcan ve Jakobs sonra Galatasaray'ın golü...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'la karşılaştı. Sarı-kırmızılıların 16. dakikada öne geçmesini sağlayan penaltı vuruşundan önce yaşanan pozisyon maçın en kritik anlarından biri oldu. Etikite'ye gol izni vermeyen Uğurcan Çakır ve ardından seken topu çizgiden çıkaran Jakobs, Galatasaray'ın gol yemesini engelleyerek devamında gelen atakta gol atmalarına da öncülük ettiler.

İŞTE O POZİSYON

🔥 Penaltı pozisyonunda hemen önce 👇 📌 Uğurcan Çakır, Ekitike'ye geçit vermedi. 📌 Ismail Jakobs, topu çizgiden çıkardı. 📌 Devam eden atakta Barış Alper Yılmaz penaltıyı kazandırdı. pic.twitter.com/UQhIiDhUiZ

— TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025