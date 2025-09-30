CANLI SKOR ANA SAYFA
Önce Uğurcan ve Jakobs sonra Galatasaray'ın golü...

Önce Uğurcan ve Jakobs sonra Galatasaray'ın golü...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da Liverpool maçında Uğurcan Çakır maça damga vurdu. Milli kalecinin, Ekitike'nin pozisyonunda karşı karşıya yaptığı kurtarışın ardından sarı kırmızılıların golü geldi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 22:48 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 22:58
Önce Uğurcan ve Jakobs sonra Galatasaray'ın golü...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'la karşılaştı. Sarı-kırmızılıların 16. dakikada öne geçmesini sağlayan penaltı vuruşundan önce yaşanan pozisyon maçın en kritik anlarından biri oldu. Etikite'ye gol izni vermeyen Uğurcan Çakır ve ardından seken topu çizgiden çıkaran Jakobs, Galatasaray'ın gol yemesini engelleyerek devamında gelen atakta gol atmalarına da öncülük ettiler.

İŞTE O POZİSYON

