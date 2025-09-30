Galatasaray 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Temsilcimizin 16. dakikada penaltıdan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen kaydetti. Maçın kalanında kontrolü elinden bırakmayan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükselti. Cimbom bir sonraki mücadelede kendi evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.