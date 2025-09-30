CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

Galatasaray 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. maçında İngiliz devi Liverpool'u kendi evinde ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan Victor Osimhen'in golü ile 1-0 galip ayrıldı.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 21:48 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:01
Galatasaray 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Temsilcimizin 16. dakikada penaltıdan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen kaydetti. Maçın kalanında kontrolü elinden bırakmayan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükselti. Cimbom bir sonraki mücadelede kendi evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı
VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında...
MAÇ BAŞLADI! Chelsea - Benfica karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü...
Osimhen gol ile döndü!
