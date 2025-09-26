CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Uğurcan Çakır: Bir rekor daha kırdık

Uğurcan Çakır: Bir rekor daha kırdık

Trendyol Süper Lig’de 7. Haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte Çakır’ın açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 22:26
Uğurcan Çakır: Bir rekor daha kırdık

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte Çakır'ın sözleri…

"BİR REKOR DAHA KIRDIK"

"Öncelikle Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Pereira, benim eski takım arkadaşım. Çok iyi hazırlanmışlar. İyi bir plan hazırlamışlardı. 2 takım için de zor bir maç oldu ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bir rekor daha kırdık. Her maçta galibiyet için oynayacağız. Galatasaray zaten bunu hak ediyor."

"TAKIM OLARAK KAZANDIK"

"Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım etmeye çalışacağım. Benim için güzel bir gündü ama takım olarak kazandık burada. Herkesin ayağına sağlık."

"GÜNAY AĞABEY İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

"Günay ağabey, ligin en iyi kalecilerinden biri. Burada da iyi performans sergiledi. Birlikte çalışıyoruz. Galatasaray'ı hak ettiği yerlere çıkarmaya çalışacağız. İlk günden itibaren çok yardımcı oldu. Ona da teşekkür ederim."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE..."

"İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bugünden daha iyi bir oyun ve taraftarımızı mutlu edecek bir skor alırız."

