Haberler Galatasaray Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında sahasında Premier Lig devi Liverpool'u ağırlayacak olan Galatasaray, mücadeleden dev gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 11:19
Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

Tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının ardından gerçek hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacak.

Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

Devler Ligi'nde sezonun ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında talihsiz bir başlangıç yapan Okan Buruk ve öğrencileri, Premier Lig devi Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

30 Eylül Salı günü RAMS Park'ta galibiyet alarak Almanya'daki farklı yenilgiyi unutturmak isteyen sarı kırmızılılar, bu maçtan önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

Olası bir galibiyette 2.1 milyon Euro'yu kasasına koyacak olan Cimbom, bilet ve ürün satışlarıyla da para basacak.

Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

İki ekip, daha önce 4 resmi maçta karşı karşıya gelmişti. Bu maçların ikisi beraberlikle biterken iki takım da birer kez sahadan galip ayrılmıştı.

Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

Galatasaray ve Liverpool arasındaki son resmi maç, 2006-2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanmıştı. Sarı kırmızılılar, 25.200 taraftarın katılımı ile sahasında oynadığı bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

Karşılaşmada Cimbom'un ikinci golü ise şu an takımda teknik direktörlük görevi yapan Okan Buruk'tan gelmişti.

"Skor Türkler için daha kötü olabilirdi"
G.Saray'a dev piyango!
