Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

Olası bir galibiyette 2.1 milyon Euro'yu kasasına koyacak olan Cimbom, bilet ve ürün satışlarıyla da para basacak.
İki ekip, daha önce 4 resmi maçta karşı karşıya gelmişti. Bu maçların ikisi beraberlikle biterken iki takım da birer kez sahadan galip ayrılmıştı.
Galatasaray ve Liverpool arasındaki son resmi maç, 2006-2007 sezonunda Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanmıştı. Sarı kırmızılılar, 25.200 taraftarın katılımı ile sahasında oynadığı bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.
