Galatasaray kasasını dolduracak! Liverpool maçında...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Olası bir galibiyette 2.1 milyon Euro'yu kasasına koyacak olan Cimbom, bilet ve ürün satışlarıyla da para basacak.

İki ekip, daha önce 4 resmi maçta karşı karşıya gelmişti. Bu maçların ikisi beraberlikle biterken iki takım da birer kez sahadan galip ayrılmıştı.