CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray En iyi başlangıç

En iyi başlangıç

Lider Aslan, 6’da 6 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Üç puanlı sisteme geçilen 1987-88’den beri en iyi sezon açılışı yaşandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En iyi başlangıç

Cimbom, üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana en iyi lig başlangıcını yaptı. Sırasıyla Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rize, Eyüpspor ve Konyaspor'u zorlanmadan deviren sarı-kırmızılı takım, zirvedeki takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı. Galatasaray'ın başında üst üste rekorlar (17 maçlık galibiyet serisi ve 102 puanlı şampiyonluk) kıran Okan Buruk, 2009-10 sezonunda 6'da 6 ile Süper Lig'e başlayan Frank Rijkaard ve geçen sezon kendi yakaladığı rekoru bu sezon averajla geçti. Okan Buruk ilk 6 maçı kazandığı geçen sezon artı 15 averaja sahipti. Buruk'un ekibi şu an artı 16 averaja sahip.

G.Saray Avrupa devleriyle zirvede!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
DİĞER
Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden biriydi! Estetiksiz halini tanıyabildiniz mi?
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
Daha Eski
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 00:47
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 00:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 00:47