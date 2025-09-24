En iyi başlangıç

Cimbom, üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana en iyi lig başlangıcını yaptı. Sırasıyla Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rize, Eyüpspor ve Konyaspor'u zorlanmadan deviren sarı-kırmızılı takım, zirvedeki takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı. Galatasaray'ın başında üst üste rekorlar (17 maçlık galibiyet serisi ve 102 puanlı şampiyonluk) kıran Okan Buruk, 2009-10 sezonunda 6'da 6 ile Süper Lig'e başlayan Frank Rijkaard ve geçen sezon kendi yakaladığı rekoru bu sezon averajla geçti. Okan Buruk ilk 6 maçı kazandığı geçen sezon artı 15 averaja sahipti. Buruk'un ekibi şu an artı 16 averaja sahip.
