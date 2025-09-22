Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın gol yollarındaki önemli ismi Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'a özel uçakla getirilmişti. Sağlık kontrollerinin ardından yapılan açıklamalarda, oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Bu gelişmeler, Galatasaray'ın yoğun fikstürü öncesi teknik heyeti düşündürüyor. Peki, Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Victor Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Detaylar haberimizde...

OSIMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Eintracht Frankfurt ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almayan Osimhen, Konyaspor karşısında da görev alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen konusunda risk almak istemiyor. Osimhen'in hedefi, 30 Eylül'deki Liverpool maçına yetişmek.

VICTOR OSIMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Victor Osimhen sakatlık durumu, sadece Süper Lig maçları için değil, aynı zamanda Avrupa arenasındaki mücadeleler için de önemli bir konu haline geldi. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasında sahada olması, Galatasaray'ın hücum gücünü ciddi anlamda etkileyecek.