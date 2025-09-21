Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedasının ardından öncelikli gündem olan kaleci transferi, yaz döneminin son günlerinde Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan transferi ile çözüme kavuşturulmuştu.