CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

Galatasaray'ın yaz dönemi boyunca öncelikli hedefi olan kaleci transferinde listenin üst sıralarında bulunan isimlerden biri Inter'in file bekçisi Yann Sommer'dı. İtalyan basını, İsviçreli eldivenin sarı kırmızılı kulübe transferi gerçekleşmek üzereyken yaşananları açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 10:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın vedasının ardından öncelikli gündem olan kaleci transferi, yaz döneminin son günlerinde Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan transferi ile çözüme kavuşturulmuştu.

Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

27.5 milyon Euro'ya gerçekleşen rekor transfer öncesi sarı kırmızılıların aday listesinde üst sıralarda yer alan Yann Sommer ile ilgili dikkat çeken bir haber Çizme basını tarafından servis edildi.

Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

Tutto Mercato Web'in haberine göre Galatasaray, İsviçreli eldiven ile anlaşmaktan yalnızca bir adım uzaklıktaydı. İşte transferin son anda iptal olmasına neden olan gelişme...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Serie A ekibi, 36 yaşındaki kalecinin transferinde görüşmeler olumlu seyrederken beklediği bonservis bedelini 7 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

Sommer'in yaşına karşılık talep edilen rakamı yüksek bulan Galatasaray yönetimi, taraftarlardan da tepki çekmemek adına masadan kalkma kararı aldı.

Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

Bu sezon çıktığı 4 maçın 2'sinde kalesini gole kapatan ve kalan iki maçta 6 kez topun filelerle buluşmasına engel olamayan Sommer'in sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ile birlikte Inter'e veda etmesi bekleniyor.

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
DİĞER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: " Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir" | Hacıosmanoğlu'ndan olay açıklama...
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Mou ilk maçında sinirine hakim olamadı!
G.Saray'da Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio-Roma maçı ne zaman? Lazio-Roma maçı ne zaman? 10:48
Barcelona-Getafe maçı ne zaman? Barcelona-Getafe maçı ne zaman? 10:35
Elche-Real Oviedo maçı ne zaman? Elche-Real Oviedo maçı ne zaman? 10:26
Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman? Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman? 10:14
Mou ilk maçında sinirine hakim olamadı! Mou ilk maçında sinirine hakim olamadı! 10:03
Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman? 09:56
Daha Eski
O isimlere yakın takip! İzlemeye geliyorlar O isimlere yakın takip! İzlemeye geliyorlar 09:49
Sakaryaspor-Amed SK maçı detayları! Sakaryaspor-Amed SK maçı detayları! 09:41
Sarıyerspor-Pendikspor maçı ne zaman? Sarıyerspor-Pendikspor maçı ne zaman? 09:33
G.Saray'da Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı! G.Saray'da Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı! 09:32
G.Saray'dan Singo kararı! G.Saray'dan Singo kararı! 09:31
F.Bahçe'de Tedesco farkı! Jose Mourinho... F.Bahçe'de Tedesco farkı! Jose Mourinho... 09:23