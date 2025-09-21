Galatasaray'da Yann Sommer gerçeği ortaya çıktı! Transferi gerçekleşmek üzereydi

Galatasaray'ın yaz dönemi boyunca öncelikli hedefi olan kaleci transferinde listenin üst sıralarında bulunan isimlerden biri Inter'in file bekçisi Yann Sommer'dı. İtalyan basını, İsviçreli eldivenin sarı kırmızılı kulübe transferi gerçekleşmek üzereyken yaşananları açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Serie A ekibi, 36 yaşındaki kalecinin transferinde görüşmeler olumlu seyrederken beklediği bonservis bedelini 7 milyon Euro olarak belirledi.
Sommer'in yaşına karşılık talep edilen rakamı yüksek bulan Galatasaray yönetimi, taraftarlardan da tepki çekmemek adına masadan kalkma kararı aldı.
Bu sezon çıktığı 4 maçın 2'sinde kalesini gole kapatan ve kalan iki maçta 6 kez topun filelerle buluşmasına engel olamayan Sommer'in sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ile birlikte Inter'e veda etmesi bekleniyor.