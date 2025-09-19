UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ilk hafta müsabakaları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile eli boş döndü. Alınan sonuçların ardından takımların son 24 ve son 8'e kalma ihtimallerinde yaşanan değişiklik dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Devler Ligi'nde ilk hafta maçlarının oynanmasının ardından takımların son 24 ve son 8'e kalma ihtimallerinde dikkat çeken değişiklikler yaşandı. İşte Football Meets Data'ya göre ihtimalleri en yüksek olan takımlar ve Galatasaray'ın tur ihtimali...
30- GALATASARAY
Son 24 ihtimali: 37%
Son 8 ihtimali: 2%
8-PSG
Son 24 ihtimali: 98%
Son 8 ihtimali: 56%
