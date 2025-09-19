CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ilk hafta müsabakaları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1'lik mağlubiyet ile eli boş döndü. Alınan sonuçların ardından takımların son 24 ve son 8'e kalma ihtimallerinde yaşanan değişiklik dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 13:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

Maçın henüz 8. dakikasında Yunus Akgün'ün golü ile öne geçen sarı kırmızılılar, ilk yarıyı 3-1 geride kapatarak büyük bir şok yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

İkinci yarıda da durumu kontrol altına almayı başaramayan Okan Buruk'un öğrencileri, son düdüğün çalması ile birlikte sahadan 5-1 yenik ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

Devler Ligi'nde ilk hafta maçlarının oynanmasının ardından takımların son 24 ve son 8'e kalma ihtimallerinde dikkat çeken değişiklikler yaşandı. İşte Football Meets Data'ya göre ihtimalleri en yüksek olan takımlar ve Galatasaray'ın tur ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

30- GALATASARAY

Son 24 ihtimali: 37%

Son 8 ihtimali: 2%

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

8-PSG

Son 24 ihtimali: 98%

Son 8 ihtimali: 56%

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

7- BAYERN MÜNİH

Son 24 ihtimali: 98%

Son 8 ihtimali: 58%

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

6- INTER

Son 24 ihtimali: 99%

Son 8 ihtimali: 59%

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

5- MANCHESTER CITY

Son 24 ihtimali: 98%

Son 8 ihtimali: 61%

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

4- REAL MADRID

Son 24 ihtimali: 99%

Son 8 ihtimali: 64%

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

3- BARCELONA

Son 24 ihtimali: 99%

Son 8 ihtimali: 71%

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tahminler güncellendi! Galatasaray için son 24 ihtimali...

2- LIVERPOOL

Son 24 ihtimali: 99.5%

Son 8 ihtimali: 79%

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13:04
Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme! Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme! 12:57
Dört büyüklerden Gaziler Günü paylaşımı Dört büyüklerden Gaziler Günü paylaşımı 12:53
Real Betis-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı nasıl izlenir? Real Betis-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı nasıl izlenir? 12:34
İşte Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı! İşte Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı! 12:13
Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? 11:41
Daha Eski
Göztepe'den 4 imza! Göztepe'den 4 imza! 11:29
Başkan Perçin: 2 futbolcu haindi Başkan Perçin: 2 futbolcu haindi 11:27
Mourinho'nun Benfica mesaisi başladı Mourinho'nun Benfica mesaisi başladı 11:26
Efeler tarih yazmak istiyor! Efeler tarih yazmak istiyor! 11:21
Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! 11:18
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... 11:12