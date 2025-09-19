Gel de yanma

Temsılcımız Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt deplasmanında hayal kırıklığı yaşadı. Maça harika başlayıp 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, buna karşın arka arkaya gelen bireysel hataların ardından yıkıldı. Özellikle Yunus Akgün gol atsa da daha sonra yediğimiz ilk iki golde bireysel hatalar yaparak şaşırttı. İlk yarı bitmeden bir anda geriye düşen Aslan'da moraller bozuldu.

İKİ STOPERİN TALİHSİZLİĞİ

Ev sahibi Eintracht Frankfurt' birinci ve üçüncü golünde de stoperlerimiz kendi ağlarını buldu. Galatasaray'da savunmanın merkezinde görev yapan iki isim; Davinson Sanchez ve Wilfried Singo şanssız bir şekilde çarpan toplar kalemizde gol olması hüsran yaşattı. İlk yarıda sadece 8 dakikada arka arkaya 3 gol birden bulan E.Frankfurt, temsilcimizi üzdü. 4. golde de yine Davinson Sanchez'e çarpan top Uğurcan'ı yanılttı. 5. golde de Gabriel Sara topu kaptırdı.

YUNUS'UN GOLÜ YETMEDİ

Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol attı ama yeterli olmadı. E.Frankfurt ağlarını havalandıran Yunus'un gol sonrası sevinci de dikkatlerden kaçmadı. Yıldız isim, Fenerbahçe'ye giden Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluk fotoğrafına benzer hareket yaptı. Bu hareket sosyal medyada çok konuşuldu.

ÜMİT KARAN'DAN SONRA

E.Frankfurt deplasmanında Yunus Akgün, bir ilke daha imza attı. Ümit Karan'ın ardından Aralık 2001'de Barcelona'ya 5. dakikada attığı golden sonra Devler Ligi'ndeki en erken golü dün Yunus 8. dakikada attı. Aslan'ın kupada ön elemeler sonrası aşamalardaki en erken ikinci deplasman golü dün gece geldi.

ASLAN İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Temsilcimiz Galatasaray, dün akşam deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a karşı ilk kez mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar daha önce 1992-1993 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda karşılaştığı Eintracht Frankfurt'a karşı oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet almış ve yenilmeden tur atlamıştı. Tam 33 sene sonra bu kez Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan iki takımın mücadelesinde bu kez kazanan taraf Alman temsilcisi E.Frankfurt oldu.

DEVLER LİGİ'NDE 3 PUAN HASRETİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. maçından galibiyetle ayrılamadı. Son olarak 2023-2024 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, 3 puan hasretini bitiremedi. 2023-24'te o dönemki formatla son 4 maçını galip bitiremeyen ve 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Cimbom, dün akşam da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmaınıda farklı kaybetti. Aslan en son 3 Ekim 2023'te Manchester United'ı 3-2 yendi.