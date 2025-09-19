Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

Galatasaray karşısında Eintracht Frankfurt forması ile ilk 11'de maça başlayan Can Uzun, 45+2'de attığı gol ile takımını öne geçirerek galibiyet fitilini ateşlemişti.
Fileleri havalandırmasının ardından gol sevinci sırasında tribünlere 'sus' işareti yapan 19 yaşındaki futbolcuya sosyal medya üzerinden eleştiriler sürerken Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bild'in haberine göre sarı kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonda oyuncu için birden çok kez girişimde bulundu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.