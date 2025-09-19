CANLI SKOR ANA SAYFA
Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Galatasaray'a karşı takımı Eintracht Frankfurt'u öne geçiren golü atan ve galibiyet fitilini ateşleyen Can Uzun ile ilgili Alman basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte gündem olacak o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 10:15
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

Galatasaray karşısında Eintracht Frankfurt forması ile ilk 11'de maça başlayan Can Uzun, 45+2'de attığı gol ile takımını öne geçirerek galibiyet fitilini ateşlemişti.

Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

Fileleri havalandırmasının ardından gol sevinci sırasında tribünlere 'sus' işareti yapan 19 yaşındaki futbolcuya sosyal medya üzerinden eleştiriler sürerken Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

Bild'in haberine göre sarı kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonda oyuncu için birden çok kez girişimde bulundu.

Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

Cimbom'un Alman ekibi ile defalarca masaya oturmasına karşılık milli oyuncu, tercihini Frankfurt'tan yana kullandı.

Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

Öte yandan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella tarafından Can'a şans tanınmamasının Almanya'da şaşkınlıkla karşılandığı aktarıldı.

Alman basını açıkladı: Galatasaray ve Can Uzun...

Haberde bu durum, 'Uzun, üst üste 4. maçında gol atarak inanılmaz performansını sürdürüyor ve Montella'ya neler yapabileceğini gösteriyor!' ifadeleri ile yer aldı.

