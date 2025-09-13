CANLI SKOR ANA SAYFA
Osimhen'in sakatlığında son durum ne? Okan Buruk açıkladı!

Osimhen'in sakatlığında son durum ne? Okan Buruk açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde oynadığı 5. maçtan da galip ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 19:44 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 20:02
Osimhen'in sakatlığında son durum ne? Okan Buruk açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde oynadığı 5. maçtan da galip ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Buruk, Osimhen'in sakatlığına dair de konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle bu galibiyeti Uğurcan'a armağan edelim. Yeğenini kaybetti birkaç gün önce. Ailesine de başsağlığı dilerim."

"Zor bir maçtı, maçtan önce de söyledim. Hem gündüz maçı hem de Olimpiyat Stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü. Çok zor bir stadyum, burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler."

"Maçın geneline bakınca, top daha çok bizdeydi ama belki az ürettik. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Oyuncu değişiklikleri sonrası, Ahmed'in Icardi ile ikili oyunu golü getirdi. Devamında pozisyonlar bulduk. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz. Gol yemeden devam etmek de bizim için önemli."

"Osimhen'in durumu birkaç gün içerisinde belli olur. Oynayacak diye düşünüyoruz. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz."

"Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz daha takımın gerisinde."

"Barış, iki hafta sonra ilk defa oynadı. Onu da özel olarak planladım. Onu da maçın devamında kullandık. Bir sonraki maçta hazır olacak."

"Davinson'u da oynatalım mı, oynatmayalım mı diye düşünüyorduk. Onu da oyuncu değişikliği ile korumaya çalıştım. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum."

