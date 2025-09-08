CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tzolis sürprizi

Tzolis sürprizi

Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi gündeme geldi. Sol kanatta forma giyen 23 yaşındaki Yunan oyuncu, menajerler aracılığıyla G.Saray’a önerildi. Eğer Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılırsa, genç futbolcunun durumu değerlendirmeye alınacak

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tzolis sürprizi

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuran G.Saray, 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar çalışmalarını sürdürecek. Artık bir fırsat transferi üzerinde duran sarı-kırmızılılar için önemli bir iddia geldi. Yunan basınında çıkan haberlere göre Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen Christos Tzolis'in ismi sarı-kırmızılı takımla birlikte anılıyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, çıkan haberlere göre menajerler vasıtasıyla G.Saray'a önerildi. Sarı-kırmızılılar da bunu değerlendirmeye aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği bir isim olan Tzolis, iki kanat ve forvette de görev yapabiliyor. Barış Alper Yılmaz'ın takımda kaldığı senaryoda kanatlara takviye yapmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, milli yıldızın ayrılığı durumunda Tzolis için harekete geçecek. Bu sezona inanılmaz bir başlangıç yapan Tzolis, forma giydiği 10 maçta 4 gol ve 6 asistlik performansıyla 10 kez skora katkıda bulundu. Yunan yıldız maç başına 1 ortalama ile oynuyor ve büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

GOLE YAKIN BİR OYUNCU

Tzolis hücumda çok hareketli ve gole oldukça yakın bir isim. Rakip savunmayı yıpratan Yunan oyuncu genelde sol kantta forma giymesine karşın zaman zaman sağa da geçiyor. Rakip savunmayı eksilten ve forvetleri rahatlatan Tzolis, uzak köşeye yaptığı vuruşlarla da nam salmış bir futbolcu.

