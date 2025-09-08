CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Osimhen korkuttu

Osimhen korkuttu

Ruanda maçında sakatlanan ve kaval kemiğinde morluk oluşan Osimhen, kadrodan çıkartıldı. Nijeryalı yıldız hemen İstanbul'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Osimhen korkuttu

Türkiye'de rekorları altüst eden ve tarihin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın ilk yarısında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Rakibinin müdahalesi ile yerde kalan ve maça devam edemeyen 26 yaşındaki futbolcu, milli takım kadrosundan çıkartıldı. Güney Afrika mücadelesinde forma giyemeyecek olan Osimhen hemen İstanbul'a davet edildi. Nijerya Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılı takımın bu talebini kabul ederken, başarılı oyuncu yola çıktı.

EYÜPSPOR MAÇINA ZOR

Tedavisine Türkiye'de devam edilecek olan Osimhen'in durumu, Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce tarafından takip edilecek. Kaval kemiğinde morluk olduğu açıklanan Nijeryalı süper starın sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Osimhen'in durumunun iyi bile olsa Süper Lig'de Eyüp maçında forma giymesi beklenmiyor. Riske edilmeyecek olan 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili son durum, Yener İnce'nin incelemeleri ve tedavisinden sonra belli olacak.

