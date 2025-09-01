CANLI SKOR ANA SAYFA
Uğurcan Çakır'ın transferi resmileşti! Galatasaray...

Uğurcan Çakır'ın transferi resmileşti! Galatasaray...

Uğurcan Çakır'ın transferi resmiyet kazandı. Futbolcunun Galatasaray'a transferi KAP'a bildirildi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 00:38 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 00:54
Uğurcan Çakır'ın transferi resmileşti! Galatasaray...

Uğurcan Çakır'ın transferi resmiyet kazandı.

Futbolcunun Galatasaray'a transferi KAP'a bildirildi.

Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EUR garanti bedel ve 3.000.000 EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000 EUR ödeme yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda!
