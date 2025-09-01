CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda!

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda!

Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır için bir veda paylaşımı yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 00:53
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda!

Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'dan veda paylaşımı geldi.

Bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Trabzon'un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır'a, Trabzonspor'umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Alt yapımızdan yetişip A Takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu.

Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor'umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor.

Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak.

Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak.

Her şey için teşekkürler Kaptan…

Uğurcan Çakır KAP'a bildirildi!
