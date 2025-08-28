CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Aslan Singo

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. G.Saray’ın kasasından bu transfer için 30 milyon euro bonservis çıkacak

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Kadrosunda Osimhen, Sane, İcardi, Davinson ve Zaniolo gibi ünlü isimleri barındıran Galatasaray yıldıza doymuyor... Sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Singo'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Transferin mali detayları belli oldu.

5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Anlaşmaya göre, Galatasaray'ın kasasından 30 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. Oyuncunun sonraki satışından ise Fransız kulübüne kardan yüzde 10 pay verilecek. 24 yaşındaki futbolcu 5 milyon euro maaş alacak. Sağ bek ve stoper mevkilerinde görev alabilen Singo, geçen sezon 35 maça çıkarken, 3 gol 3 asistle oynadı.

