TRANSFER HABERİ - Galatasaray Barış Alper için geri adım yok! O rakamın altına satılmayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Barış Alper krizi sürüyor. Galatasaray yönetimi Barış Alper'i bırakmak için istediği rakamı net bir şekilde belirtti. Hastalığını bahane ederek idmanlara çıkmayan milli yıldıza ayrılmak için istenen rakamı getirmesi gerektiğini ileten yönetim, geri adım atmayacağını net bir şekilde gösterdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Barış Alper Yılmaz krizi ile uğraşan G.Saray yönetimi, net tavrını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Suudi Arabistan ekibi NEOM SC forması giymek için sakatlık ve hastalığını bahane göstererek idmanlara çıkmayan Barış Yılmaz ve menajeri Tuncay Maldan'a rest çekti.
Suudi ekibinin yaptığı 35 milyon euro'luk teklifi geri çeviren ve bu bedele satışının mümkün olmadığını ileten yönetim, ayrılık için 50 milyon euro'nun getirilmesini zorunlu kıldı.
Sarı-kırmızılılar bu paranın bir kuruş altına Barış'ın gidişine izin vermeyecek.
TEKLİF ÇOK GEÇ GELDİ Geçen sezon İngiltere'den teklif geldiğinde yazın Barış'ın Avrupa takımlarına transferi konusunda kolaylık sağlayacağını ileten sarı-kırmızılılar, bu durum gerçekleşmediği için Barış'ı bırakmak istemiyor.
Hem ağustos ayının sonuna gelindiği için transfer yapmanın zorlaşması hem de teklifin Avrupa'dan olmaması nedeniyle yönetim kapıyı 50 milyondan açıyor.
Eğer teklif haziran ayında gelseydi yönetim, durumu çok daha farklı ele alabileceğini belirtiyor. Şimdi NEOM'un teklifini yükseltmesi bekleniyor.
KAYSERİ'DE OLMAYACAK Üç gündür çeşitli bahaneler sunarak takım arkadaşlarını yalnız bırakan Barış Alper Yılmaz, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Teknik direktör Okan Buruk, bu süreçte oyuncusunu ve takımını korumak adına milli yıldızı evde bıraktı ve Yunus-Zaniolo ikilisi ile Kayseri'ye hareket etti.
KEÇİÖREN'İN PAYINI ÖDEYİN Sarı-kırmızılı yönetim Barış'ın ayrılık ihtimaline karşın kanatlara transfer edilecek çok fazla oyuncu kalmadığı için süreçte tamamen tok satıcı... G.Saray, 50 milyon euro'nun yanı sıra Keçiören'in payına düşen 10 milyonluk kısmı da Suudi ekibinin ödemesini istiyor. Sadece bu şartlar altında transfere izin verileceği öğrenildi.