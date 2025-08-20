Gardi'ye Ederson tepkisi: Galatasaray bizi manipüle ediyor!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çeşitli bölgelere yapmayı planladığı transferler doğrultusunda Manchester City'ye yönelen Galatasaray, George Gardi aracılığıyla Ada ekibinin sportif direktörü Hugo Viana ile bir görüşme gerçekleştirdi.