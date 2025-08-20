Gardi'ye Ederson tepkisi: Galatasaray bizi manipüle ediyor!

Galatasaray, kaleci transferi doğrultusunda Ederson için temaslarını artırırken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılılarda Manchester City ile masaya oturan George Gardi, beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Çeşitli bölgelere yapmayı planladığı transferler doğrultusunda Manchester City'ye yönelen Galatasaray, George Gardi aracılığıyla Ada ekibinin sportif direktörü Hugo Viana ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İngiltere'de Manuel Akanji odaklı gerçekleşen görüşmede Ederson ve İlkay Gündoğan hakkında da konuşan Gardi, iki oyuncunun menajerleri tarafından tepkiyle karşılandı.
Ajansspor'un haberine göre özellikle Brezilyalı kalecinin menajerleri, Gardi'nin City'ye "Galatasaray size 10 milyon Euro'dan fazla verebilir" diyerek pazarlık sürecini manipüle ettiğini iddia etti.
