CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gardi'ye Ederson tepkisi: Galatasaray bizi manipüle ediyor!

Gardi'ye Ederson tepkisi: Galatasaray bizi manipüle ediyor!

Galatasaray, kaleci transferi doğrultusunda Ederson için temaslarını artırırken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılılarda Manchester City ile masaya oturan George Gardi, beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kaldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 13:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gardi'ye Ederson tepkisi: Galatasaray bizi manipüle ediyor!

Çeşitli bölgelere yapmayı planladığı transferler doğrultusunda Manchester City'ye yönelen Galatasaray, George Gardi aracılığıyla Ada ekibinin sportif direktörü Hugo Viana ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gardi'ye Ederson tepkisi: Galatasaray bizi manipüle ediyor!

İngiltere'de Manuel Akanji odaklı gerçekleşen görüşmede Ederson ve İlkay Gündoğan hakkında da konuşan Gardi, iki oyuncunun menajerleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Gardi'ye Ederson tepkisi: Galatasaray bizi manipüle ediyor!

Ajansspor'un haberine göre özellikle Brezilyalı kalecinin menajerleri, Gardi'nin City'ye "Galatasaray size 10 milyon Euro'dan fazla verebilir" diyerek pazarlık sürecini manipüle ettiğini iddia etti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gardi'ye Ederson tepkisi: Galatasaray bizi manipüle ediyor!

Haberde aktarılana göre tepkili menajerler ayrıca sarı kırmızılıların Ederson transferini engelleyip onun yerine Yann Sommer'i getirtmeye çalıştığını öne sürdü.

Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
G.Saray'da Akanji gelişmesi!
DİĞER
Ünlü sanatçı Çelik’ten şehit ve gazi ailelerine anlamlı hareket! Bağış yapan hayranıyla lunaparka gitti
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli...
Eski kaptan Dzeko'dan flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 13:00
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu! Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu! 12:42
F.Bahçe'nin yeni transferinden müthiş gol! F.Bahçe'nin yeni transferinden müthiş gol! 12:39
"Ben orta sahanın Osimhen'iyim" "Ben orta sahanın Osimhen'iyim" 12:31
Kenan Yıldız: Günahın bana yazılır Kenan Yıldız: Günahın bana yazılır 12:11
G.Saray'da Akanji gelişmesi! G.Saray'da Akanji gelişmesi! 12:01
Daha Eski
Kimse ne olduğunu anlamadı! Icardi… Kimse ne olduğunu anlamadı! Icardi… 11:42
Basel-Kopenhag maçı detayları Basel-Kopenhag maçı detayları 11:33
Kerem, F.Bahçe'ye karşı forma giyecek mi? Kerem, F.Bahçe'ye karşı forma giyecek mi? 11:32
Eski kaptan Dzeko'dan flaş sözler! Eski kaptan Dzeko'dan flaş sözler! 11:26
Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman? Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman? 11:04
Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası! Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası! 10:49