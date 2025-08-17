CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık an meselesi! 1 milyon Euro'luk fark kaldı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık an meselesi! 1 milyon Euro'luk fark kaldı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, o isimle yollarını ayırmasının an meselesi olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:32
Trendyol Süper Lig'de ilk iki maçında da 3-0'lık skorlarla galip gelen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinin ardından yönünü kaleci transferine çeviren sarı-kırmızılılar bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı kontenjanında yer açmak için de kadrodan ayrılması gündemde olan isimleri elden çıkarmaya çalışan Cimbom'da flaş bir iddia gündeme geldi.

Alman ekibi Werder Bremen, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı sol bek Derrick Köhn'ü bu kez bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray ile Bremen arasında bonservis görüşmeleri devam ederken, aradaki farkın 1 milyon Euro'ya kadar indi. Sarı-kırmızılılar kadroda düşünülmeyen futbolcuyu bir an önce elden çıkarmayı amaçlıyor.

Alman futbolcu ile Rus ekibi Spartak Moskova da ilgilenmişti ancak iki ülke arasındaki ambargo sebebiyle transfer rafa kalkmıştı.

2024 yılında 3 milyon 350 bin Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Köhn'ün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 26 yaşındaki sol bekin Transfermarkt verilerine göre 5 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
Singo transferinde flaş gelişme!
Son dakika: Göztepe - Fenerbahçe maçında Mourinho'dan olay hareket! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
G.Saray'dan fırsat transferi hamlesi! Icardi ve Osimhen gibi...
G.Saray'dan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu
