TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık an meselesi! 1 milyon Euro'luk fark kaldı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, o isimle yollarını ayırmasının an meselesi olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Alman ekibi Werder Bremen, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı sol bek Derrick Köhn'ü bu kez bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti.
Galatasaray ile Bremen arasında bonservis görüşmeleri devam ederken, aradaki farkın 1 milyon Euro'ya kadar indi. Sarı-kırmızılılar kadroda düşünülmeyen futbolcuyu bir an önce elden çıkarmayı amaçlıyor.
Alman futbolcu ile Rus ekibi Spartak Moskova da ilgilenmişti ancak iki ülke arasındaki ambargo sebebiyle transfer rafa kalkmıştı.
2024 yılında 3 milyon 350 bin Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Köhn'ün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 26 yaşındaki sol bekin Transfermarkt verilerine göre 5 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.