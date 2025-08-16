Krallar geri döndü

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, K.Gümrük maçında süper starlarına kavuştu. Uzun süren transfer görüşmelerinin ardından Osimhen ve 281 gündür sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan İcardi, Aslantepe'ye ayak bastı. Geçen sezon 26 golle gol kralı olan, toplam 37 golle kariyer rekorunu kıran Nijeryalı, 61'de Lemina'nın yerine girdi. 70'te ilk gol pozisyonuna giren Maskeli Kral'ın şutunu kaleci Grbic, güçlükle çeldi. 78'de de golü attı ama ofsayta takıldı.

GOLÜ ATTI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Osimhen'in ardından tribünler Mauro İcardi'yi de istedi. Bu tezahüratlar karşılık buldu ve Arjantinli süper star, Avrupa Ligi'nde Tottenham maçındaki sakatlığının ardından 281 gün sonra döndü, hem de ne dönüş yaptı. 80'de girdi, tribünler, "Mauro İcardi" tezahüratlarıyla coştu. Bununla da kalmadı hasretini golle süsledi. Attığı golün sevincini de gözyaşlarıyla yaşadı. İcardi, galibiyeti de taraftara üçlü çektirip, Galatasaray bayrağıyla statta tur atarak kutladı.

MUTLULUKTAN UÇUYORUM ŞU ANDA

Sahalara golle dönen İcardi, maç sonunda mutluluğunu dile getirdi. İcardi, "Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım.

Çok çalıştım. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim" diye konuştu.

OSIMHEN HAZIR GÖRÜNDÜ

Galatasaray'a transferi nedeniyle geç katılıp, kampta yer almayan Osimhen, K.Gümrük maçında 28 dakika süre buldu.

Maskeli Kral, oyunda kaldığı kısa sürede fizik olarak hazır bir görüntü verdi. Yüzde 83 pas isabetiyle oynayan Nijeryalı süper star, rakip yarı sahada da yüzde 80 pas isabeti sağladı.

GOL ÖNEMLİYDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Maça iyi başlamadık. Karşılaşmanın büyük bölümünü hem bireysel hem takım olarak çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. İkinci yarının başlamasıyla birlikte biraz daha dikine ve biraz daha hızlı oynadık. İlk yarıda iç koridor koşularını çok az denedik. Kaleden uzak oynadık.

İkinci yarıda bunu artırdık. Giren oyuncularımızla birlikte biraz daha ofansif oynadık.

Günay'ın kurtarışı çok önemliydi. 1-0 öndeydik rakip 10 kişi kaldı. İkinci golü erken bulsaydık biraz daha rahatlardık.

Biraz geç bulduk. Karagümrük'ü tebrik etmemiz gerekiyor. Oyun olarak bunun çok üzerine çıkmamız lazım. Icardi'nin girip gol atması bizi mutlu etti. İlk maçında golle buluşması önemliydi" dedi.

DOH TAKIMINI YAKTI!

Fatih Karagümrük'te forma giyen Maruis Tresor Doh maçın kader adamı oldu. 10. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında son adam olmasına rağmen topu Barış Alper Yılmaz'a kaptırarak büyük hata yapan Fildişi Sahilli oyuncu, takımının gol yemesine neden oldu. 21 yaşındaki oyuncu 22. dakikada ise rakibi Davinson Sanchez'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve Fatih Karagümrük'ü 10 kişi bıraktı. Kırmızı- siyahlı kulüp, Maruis Doh'u geçen sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer etmişti.

BURUK 3 YOLCUYU AÇIKLADI

Galatasaray'da yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan 3 futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılıyor.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi yap tığı açıklamada, "Frankowski ve Morata ayrıldı. Aramızdan ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'un transfer görüşmeleri devam ediyor. Derrick Köhn de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA SİNİRLENDİM

Karagümrük Teknik Direktörü Licka 3-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu. Licka, "Tresor Doh maalesef maçın başında hata yaptı. Baskı olmadığını sandı, fakat hata yaptı. Süper Lig'de daha hızlı olmamız lazım. Doh oyundan atıldı. Bu nedenle topsuz daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha çok top kaybettik. Soyunma odasında oyuncularıma sinirliydim. İkinci yarının başında bir şans bulduk. 1-1'i bulabilirdik" dedi.