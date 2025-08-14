CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi!

Transferde yönünü savunma hattına çeviren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılılar, Chelsea'den ayrılması beklenen yıldız stoper Renato Veiga için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadeleyi düşünerek Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da arayışlar sürüyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan yönetimin gündemine gelen son ismin Renato Veiga olduğu iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi!

JUVE'DE 13 MAÇA ÇIKTI

Takvim'de yer alan habere göre Chelsea formasını giyen ve geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almıyor. 22 yaşındaki Veiga'nın ismi Borussia Dortmund ve Juventus ile de anılıyordu. Galatasaray'ın mali şartları zorlayıcı da olsa Veiga için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi!

Geçtiğimiz yıl 14 milyon Euro karşılığında Basel'den Chelsea'ye transfer olan genç stoper devre arasında kiralık gittiği Juventus'ta 13 maça çıkmıştı. 5 kez de Portekiz formasını terleten Renato Veiga'nın piyasa değeri 25 milyon Euro

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'ın savunmacısı City'den!
DİĞER
'Can Borcu' ekibinde yeni sezon hazırlıkları! Kadro genişledi heyecan arttı
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı!
G.Saray'ın planı suya düştü!
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 07:49
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
Daha Eski
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 00:24
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! 00:24
F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! 00:24
Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 00:24