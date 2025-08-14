TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi!

JUVE'DE 13 MAÇA ÇIKTI Takvim'de yer alan habere göre Chelsea formasını giyen ve geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almıyor. 22 yaşındaki Veiga'nın ismi Borussia Dortmund ve Juventus ile de anılıyordu. Galatasaray'ın mali şartları zorlayıcı da olsa Veiga için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.