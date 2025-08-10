TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz kararı! İşte İngiliz kulüplerinin teklif ettiği rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Gaziantep karşısındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncu için belirlediği satış fiyatını netleştirdi. İşte o dev rakam… (GS spor haberleri)
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncusunu satmak istemediğini vurgularken "40 milyon Euro teklif gelirse o zaman değerlendiririz. Bizim düşüncemiz, hocamız gibi Barış'ın bir yıl daha takımda kalması yönündedir" açıklamasında bulundu.