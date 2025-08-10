CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz kararı! İşte İngiliz kulüplerinin teklif ettiği rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Gaziantep karşısındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncu için belirlediği satış fiyatını netleştirdi. İşte o dev rakam… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 08:51
Sezona müthiş bir başlangıç yaparak Gaziantep deplasmanında 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlayan Barış Alper Yılmaz, futbolunun yanı sıra transfer piyasasındaki durumu ile de dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını kesinlikle istediği yıldız oyuncu için Galatasaray yönetiminin de stratejisi netleşmiş durumda.

Milliyet'te yer alan habere göre İngiltere Premier Lig kulüplerinin, Galatasaray'daki maaşının iki katını teklif ettikleri belirtiliyor.

West Ham, Tottenham ve Nottingham Forest gibi kulüplerin radarına giren 25 yaşındaki forvet için yıllık 5 milyon Euro önerdikleri ifade ediliyor.

"BARIŞ'IN KALMASINI İSTİYORUZ"
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz için henüz resmi bir teklif almadıklarını belirterek yalnızca sözlü teklifler aldıklarını açıkladı.

Ancak kulüplerin, 30 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonusla toplamda 35 milyon Euro'luk bir teklif sundukları öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncusunu satmak istemediğini vurgularken "40 milyon Euro teklif gelirse o zaman değerlendiririz. Bizim düşüncemiz, hocamız gibi Barış'ın bir yıl daha takımda kalması yönündedir" açıklamasında bulundu.

