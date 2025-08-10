TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz kararı! İşte İngiliz kulüplerinin teklif ettiği rakam

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

West Ham, Tottenham ve Nottingham Forest gibi kulüplerin radarına giren 25 yaşındaki forvet için yıllık 5 milyon Euro önerdikleri ifade ediliyor.

"BARIŞ'IN KALMASINI İSTİYORUZ"

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz için henüz resmi bir teklif almadıklarını belirterek yalnızca sözlü teklifler aldıklarını açıkladı.