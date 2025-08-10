CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Çilingir Barış

Çilingir Barış

Osimhen ve İcardi’nin yokluğunda forvette harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz, iki dünya yıldızını da aratmadı. İki gol ve bir asistle Gaziantep FK’yı yıkan isim oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Çilingir Barış
G.Saray kariyerinde joker görevini üstlenen ve forma şansı verilen her bölgede büyük bir başarıyla ter döken Barış Alper Yılmaz, sezona da harika bir başlangıç yaptı. G.Antep FK deplasmanında Osimhen, İcardi ve Morata'nın yokluğunda sahaya tek forvet olarak çıkan milli futbolcu, attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle geceye damgasını vurdu. Kaleci ve stoper hariç bölgelerde şans bulan ve bunları da iyi değerlendiren Barış, forvete Osimhen'in dönmesiyle birlikte yeniden kanattaki yerini alacak. Bologna'nın talip olduğu ancak yönetimin 40 milyon euro istediği Barış için İtalyan ekibi şimdilik beklemeye geçti.
