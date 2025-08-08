Okan Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! Derrick Köhn...

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

Mücadele öncesi sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması geldi.

Maç öncesi sol bek tercihi ile kadroda olmayan Derrick Köhn hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık" ifadelerini kullandı.