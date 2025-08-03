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Haberler Galatasaray Beraldo sürprizi

Beraldo sürprizi

Savunmaya genç bir ismi katmak isteyen G.Saray, rotasını PSG'ye çevirdi. Stoper arayışlarını sürdüren sarıkırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’un çok beğendiği bir isim olan PSG’nin 21 yaşındaki yıldızı Beraldo için harekete geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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Beraldo sürprizi

Victor Osimhen'e kavuşan sarı- kırmızılılar, artık diğer bölgeler için vites yükseltmeye başladı. G.Saray'da şimdi gözler kaleci ve savunma transferine çevrilmiş durumda. Savunmada çok sayıda isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Singo'da istediği indirimi alamayınca yine Fransa'dan başka bir yıldıza yöneldi. Bu isim teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği PSG'nin 21 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Lucas Beraldo'dan başkası değil. Sarı-kırmızılılar harekete geçme kararı aldı.

20 MİLYONA ALINDI

Geçen yıl ocak ayında Sao Paulo'dan 20 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine dahil olan Beraldo, kendisine sık sık forma şansı buldu. Geçen sezon toplamda 38 resmi karşılaşmada PSG formasını terleten Brezilyalı oyuncu, 1 gol sevinci yaşadı. Geniş kadroda kendisine şans bulan ve Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Lucas Beraldo için ilerleyen günlerde PSG ile temasa geçecek olan sarı- kırmızılılar oyuncunun bonservis ve kiralama durumunu sorarak bilgi alacak.

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