Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

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Bayern ile Sacha Boey için anlaşan ancak Fransız oyuncuyu ikna edemeyen yönetim, Stanisic'i de radarına aldı.

Hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen Hırvat oyuncu için zorunlu opsiyon koymadan ilerleyen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle önemli bir yol kat etti.