Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız
Galatasaray'da yaz dönemi çalışmaları hız kesmeden sürerken rota savunma transferine dönmüş durumda. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in 3 oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Victor Osimhen'in ardından gerideki sorunu çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, savunmada rotayı tamamen Bayern Münih'e çevirmiş durumda. Alman ekibinin yeni yapılanma içerisinde kadrosunda düşünmediği ve alacağı teklifleri değerlendirme kararı aldığı üç isim için de yönetim şansını zorluyor.
Listenin ilk sırasında daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae yer alıyor. 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncu için yönetim satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.
BOEY ZOR, ROTA HIRVAT YILDIZDA
Suudi takımlarının da kıskacında bulunan stoperde görev yapan Kim'i G.Saray'ın ısrarlı bir şekilde istediğini yazan Alman basını, Boey konusundaki girişimleri de yineledi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bayern ile Sacha Boey için anlaşan ancak Fransız oyuncuyu ikna edemeyen yönetim, Stanisic'i de radarına aldı.
Hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen Hırvat oyuncu için zorunlu opsiyon koymadan ilerleyen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle önemli bir yol kat etti.
Josip Stanisic, kariyerine Almanya'da devam etmek istese de gelecek teklifleri de görmek istiyor. Bayern'deki geleceği hakkında hem yönetim hem de teknik heyetle görüşecek olan Hırvat yıldız, kararını verecek. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Bayern'de kalamazsa Galatasaray'ı değerlendirmeye alacak.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.