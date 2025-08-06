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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

Galatasaray'da yaz dönemi çalışmaları hız kesmeden sürerken rota savunma transferine dönmüş durumda. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in 3 oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

Victor Osimhen'in ardından gerideki sorunu çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, savunmada rotayı tamamen Bayern Münih'e çevirmiş durumda. Alman ekibinin yeni yapılanma içerisinde kadrosunda düşünmediği ve alacağı teklifleri değerlendirme kararı aldığı üç isim için de yönetim şansını zorluyor.

Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

Listenin ilk sırasında daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae yer alıyor. 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncu için yönetim satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

BOEY ZOR, ROTA HIRVAT YILDIZDA

Suudi takımlarının da kıskacında bulunan stoperde görev yapan Kim'i G.Saray'ın ısrarlı bir şekilde istediğini yazan Alman basını, Boey konusundaki girişimleri de yineledi.

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Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

Bayern ile Sacha Boey için anlaşan ancak Fransız oyuncuyu ikna edemeyen yönetim, Stanisic'i de radarına aldı.

Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

Hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen Hırvat oyuncu için zorunlu opsiyon koymadan ilerleyen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle önemli bir yol kat etti.

Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

Josip Stanisic, kariyerine Almanya'da devam etmek istese de gelecek teklifleri de görmek istiyor. Bayern'deki geleceği hakkında hem yönetim hem de teknik heyetle görüşecek olan Hırvat yıldız, kararını verecek. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Bayern'de kalamazsa Galatasaray'ı değerlendirmeye alacak.

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Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

GARDI İLGİLENİYOR

Hem kaleci transferi hem de Bayern Münih'le görüşmelerde menajer George Gardi görevlendirildi.

Galatasaray'ın transferde rotası Almanya! İşte listedeki 3 yıldız

Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna kattığı isimlerde büyük emeği bulunan İtalyan menajer, Bayern'den en az bir ismi bitirip, Türkiye'ye getirmek için yoğun görüşmelerde bulunuyor.

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