GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Lige 3 puanla başlamak isteyen sarı kırmızılılarda Okan Buruk ilk hafta kadrosunu netleştirmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı yeni transfer Leroy Sane hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 10:13Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 10:13
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