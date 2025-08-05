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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Lige 3 puanla başlamak isteyen sarı kırmızılılarda Okan Buruk ilk hafta kadrosunu netleştirmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı yeni transfer Leroy Sane hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 10:13 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 10:13
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

Okan Buruk zorlu maç öncesi yeni transfer Leroy Sane hakkında kararını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

3. HAFTAYI BEKLEYECEK
Bayern Münih'ten transfer edilen Leroy Sane, Dünya Kulüpler Kupası sonrasında tatile çıkıp ardından da G.Saray'a katıldı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

Sabah'ta yer alan habere göre; fizik olarak takımın gerisinde bulunan ve maç temposunu kazanması için planlama yapılan Alman yıldızın G.Antep FK karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyu maç kondisyonunu kazanmadan oynatmayı düşünmezken ligin 3. haftası ile birlikte ilk 11'e koymayı planlıyor.

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