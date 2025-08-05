GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Leroy Sane kararı! Gaziantep FK maçında...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sabah'ta yer alan habere göre; fizik olarak takımın gerisinde bulunan ve maç temposunu kazanması için planlama yapılan Alman yıldızın G.Antep FK karşısında ilk 11'de yer alması beklenmiyor.