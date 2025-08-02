Galatasaray yeni sezon alternatif formasını tanıttı

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Galatasaray, 2025/26 sezonu alternatif formasının satışa çıktığını duyurdu. Kulüp tarafından paylaşılan tanıtım videosunda Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mario Lemina, Lucas Torreira, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı yer aldı.

Forma tasarımında sarı kırmızılı kulübün kurulduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden (Mekteb-i Sultani) ilham alındı.

İŞTE TANITIM VİDEOSU

"G.SARAY'I DAHA BÜYÜK YAPACAĞIZ"

Alternatif forma ile fotoğrafını sosyal medya hesabına yükleyen Mauro Icardi, paylaşıma "Galatasaray zaten büyük ama biz daha büyük yapacağız." notu düştü.