Özel forma beğenildi

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Galatasaray'da yeni sezon için PUMA tarafından tasarlanan alternatif formalar görücüye çıktı. PUMA'nın, G.Saray için tasarladığı 2025/26 sezonu alternatif forması, G.Saray Lisesi'nin simgesel mirasından ilham alarak tarih ve tasarımı buluşturan özel detaylarla taraftarın beğenisine sunuldu. Dünyanın lider spor markalarından Puma ile Türk futbolunun köklü çınarı Galatasaray, 2025/26 sezonu için hazırlanan alternatif formayla geçmişin gücünü bugünün sahasına taşıyor.

120 YILLIK DEV TARİH

Yeni forma, kulübün köklerine ve G.Saray Lisesi'nin simgesel değerlerine saygı duruşunda bulunan "Gücü Tarihinden" kampanyasıyla taraftarların beğenisine sunuldu. Sezonun ilk iki tasarımı olan klasik parçalı iç saha forması ve UEFA Kupası zaferinin 25' yılına özel hazırlanan deplasman modeliyle büyük ilgi toplayan seri, şimdi köklü geçmişe selam duran bu özel formayla tamamlanıyor. Formanın ense kısmında yer alan 'Mektebi Sultani' yazısı, kulübün 120 yıllık tarihine vurgu yapıyor.