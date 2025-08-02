Galatasaray’dan dev Osimhen projesi! İşte hedeflenen gelir

Victor Osimhen transferini önemli bir gelire dönüştürmek isteyen G.Saray yönetimi, Solo il Gala (Sadece Galatasaray) sloganıyla özel bir kutu üretti. Osimhen'in mesajının da yer aldığı bu kutuda özel tasarım siyah renkli ve Nijeryalı yıldızın imzasının bulunduğu bir forma yer alıyor. Ayrıca 5 yıldızlı Osimhen maskesi ve bir adet atkıdan oluşan kutunun satış fiyatı ise 10 bin TL olarak belirlendi. Bu özel kutu ise özel seri numaraları ile sadece 100 bin adet üretildi. Hepsinin satılması halinde 1 milyar TL'lik bir gelir hedefleniyor.

YÖNETİMDEN DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Bunun için sarı-kırmızılı camia tamamen kenetlenmiş durumda. Başta önemli iş insanları, divan kurulu ve genel kurul üyeleri olmak üzere taraftarlara çağrıda bulunuldu. GSStore üzerinden ön siparişe açılına kutuların çocuklar için üretilen özel versiyonu ise 9 bin TL'den satışa sunuldu. Kısa sürede taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği Osimhen kutularının tamamen tükenmesi bekleniyor. Taraftarlar ve yönetim, G.Saraylı iş adamlarına bu paketlerde yüklü miktarlarda almaları için çağrıda bulunuyor.

ALBAYRAK İLK ADIMI 200 KUTU İLE ATTI

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, 200 adet Osimhen kutusundan satın alarak ilk adımı attı. Yaklaşık 2 milyon TL harcayan Albayrak, herkese seslenerek kulübe destek olmaya çağırdı. Albayrak'ın 200 adet aldığını duyan Başkan Dursun Özbek, dünkü toplantıda "200 adet değil 2000 tane alacaktır" dedi.

KAMPANYAYA BÜYÜK İLGİ VAR

Taraftar grubu ultrAslan'ın kulübe destek olmak amacıyla başlattığı 1-3 Ağustos arasındaki SoloilGalaDay kampanyasına taraftarlar büyük bir ilgi gösteriyor. GSStore mağazalarına adeta koşan taraftarlar ürünlere akın ederek kulübe önemli bir gelir sağlıyor.