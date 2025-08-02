HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu transfer listesine aldı. Son dönemde PSG'de ilk 11'deki yerini kaybeden 21 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın, satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)