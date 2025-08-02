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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu transfer listesine aldı. Son dönemde PSG'de ilk 11'deki yerini kaybeden 21 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın, satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

Leroy Sane ve Victor Osimhen hamleleri ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray'da şimdi gözler savunmaya çevrildi.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin zorlu seviyesini düşünerek kadroya kaliteli bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

Takvim'de yer alan habere göre, çok sayıda isimle ilgilenen yönetimin gündemine gelen son futbolcunun Lucas Beraldo olduğu ortaya çıktı.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

PSG formasını giyen Brezilyalı yıldızla ilgili Teknik Direktör Okan Buruk'un çok olumlu bir rapor verdiği ve yönetimin de düğmeye bastığı belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

2024 yılının başında 20 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Fransız devine transfer olan Beraldo geçtiğimiz sezon ilk 11'deki yerini Willian Pacho'ya kaptırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

21 yaşındaki futbolcunun sürekli olarak forma giymek istediği ve bu nedenle Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

2028 yılına kadar sözleşmesi olan ve 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan Beraldo için sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan savunmaya dev hamle! Sambacı stopere kiralama teklifi yapılacak

4 kez Brezilya milli takımında görev yapan yıldız futbolcu oyun kurma yeteneği ve çabukluğu ile öne çıkan bir stoper. Lucas Beraldo ile Serie A'dan da bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenildi.

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