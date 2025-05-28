CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve performansı ile ligin kaderini değiştiren Victor Osimhen, Suudi ekibi Al-Hilal'den dudak uçuklatan bir teklif aldı. İşte Fransız basınında servis edilen ve sarı kırmızılı taraftarları çok üzecek olan o haber... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Sezonu çifte kupa ile noktalayan ve "Avrupa'da başarı" parolası ile gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelikli gündem Victor Osimhen'in bonservisi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Sezon başından bu yana yönetime Nijeryalı golcünün takımda kalması için baskı yapan taraftarlar, şampiyonluğun kesinleşmesi ile birlikte "Bizimle kal" tezahüratlarını sıklaştırmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Avrupa'dan dev takımların da transfer listesinde bulunan Victor Osimhen ile ilgili ortaya atılan Al-Hilal iddiaları ise rakamların açıklanması ile birlikte ciddiyet kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre Suudi ekibinin Osimhen'e sunduğu astronomik teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Foot Mercato'da belirtilene göre Al-Hilal, 26 yaşındaki dünyaca ünlü golcüye 3 yıllığına 120 milyon Euro maaş teklif etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Yıllık 40 milyon Euro'ya tekabül eden teklifin ardından başta Osimhen'in ülkesinin basını olmak üzere çoğu kaynak, transferin gerçekleşmek üzere olduğunu yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Sarı kırmızılı taraftarlar bütün bu gelişmeleri üzüntü ile takip ederken, teknik direktör Okan Buruk'un "Çıkan haberlerde Osimhen'in Arabistan tarafıyla anlaştığı kısmı doğru değil." ifadeleri kafa karıştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 40 maçta 36 gol/8 asist istatistiklerini yakalayan Nijeryalı golcü, yakalanan başarının en büyük mimarı olarak görülüyor.

F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Aslan'dan 5. yıldız hediyesi
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Yurt dışında takım çalıştıran Türk teknik direktörler! Tecrübeli antrenör rekor kırdı...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki 3'lü zirvede Gazze çağrısı
G.Saray'dan kaleye 2 dev aday!
F.Bahçeli oyuncular duruşmada konuştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Aslan'dan 5. yıldız hediyesi F.Bahçe istedi G.Saray alıyor! Aslan'dan 5. yıldız hediyesi 14:49
Avrupa'daki yıldızlarımız bu sezon ne yaptı? Avrupa'daki yıldızlarımız bu sezon ne yaptı? 14:30
Dzeko F.Bahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi Dzeko F.Bahçe'ye veda ediyor! İşte yeni adresi 13:38
F.Bahçeli oyuncular duruşmada konuştu! F.Bahçeli oyuncular duruşmada konuştu! 12:43
Morata'dan depresyon açıklaması! Morata'dan depresyon açıklaması! 12:06
G.Saray'dan VakıfBank'a transfer G.Saray'dan VakıfBank'a transfer 11:46
Daha Eski
F.Bahçeli futbolcular adliyede! F.Bahçeli futbolcular adliyede! 11:31
Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim... Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim... 11:26
Zaniolo'dan 'yumruk' açıklaması! Zaniolo'dan 'yumruk' açıklaması! 11:26
Knicks'i yenen Pacers seriyi 3-1 yaptı Knicks'i yenen Pacers seriyi 3-1 yaptı 10:39
F.Bahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek F.Bahçe'den bedava transfer! Skriniar olmazsa o gelecek 10:24
G.Saray'da flaş ayrılık! MLS'ye gidecek G.Saray'da flaş ayrılık! MLS'ye gidecek 10:19