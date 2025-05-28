GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!

Foot Mercato'da belirtilene göre Al-Hilal, 26 yaşındaki dünyaca ünlü golcüye 3 yıllığına 120 milyon Euro maaş teklif etti.

Yıllık 40 milyon Euro'ya tekabül eden teklifin ardından başta Osimhen'in ülkesinin basını olmak üzere çoğu kaynak, transferin gerçekleşmek üzere olduğunu yazdı.