GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Al-Hilal'in Victor Osimhen'e teklifi ortaya çıktı!
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve performansı ile ligin kaderini değiştiren Victor Osimhen, Suudi ekibi Al-Hilal'den dudak uçuklatan bir teklif aldı. İşte Fransız basınında servis edilen ve sarı kırmızılı taraftarları çok üzecek olan o haber... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre Suudi ekibinin Osimhen'e sunduğu astronomik teklif ortaya çıktı.
Foot Mercato'da belirtilene göre Al-Hilal, 26 yaşındaki dünyaca ünlü golcüye 3 yıllığına 120 milyon Euro maaş teklif etti.
Yıllık 40 milyon Euro'ya tekabül eden teklifin ardından başta Osimhen'in ülkesinin basını olmak üzere çoğu kaynak, transferin gerçekleşmek üzere olduğunu yazdı.
Sarı kırmızılı taraftarlar bütün bu gelişmeleri üzüntü ile takip ederken, teknik direktör Okan Buruk'un "Çıkan haberlerde Osimhen'in Arabistan tarafıyla anlaştığı kısmı doğru değil." ifadeleri kafa karıştırdı.
Bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 40 maçta 36 gol/8 asist istatistiklerini yakalayan Nijeryalı golcü, yakalanan başarının en büyük mimarı olarak görülüyor.
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