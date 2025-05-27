Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli eldivenin ayrılık kararı sonrası Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, Muslera'dan pazubendi devralacak.
Yeni sezonda ikinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı belirlendi.
Icardi ve Abdülkerim sahada olmadığında ise pazubendi Kaan Ayhan takacak.
Öte yandan Icardi'nin de sakatlığını atlattığı ve sezon öncesindeki kampa tam olarak hazır gelmek için özel program uygulayacağı öğrenildi.
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