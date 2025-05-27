CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli eldivenin ayrılık kararı sonrası Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 09:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...

Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında duygusal anlar yaşandı ve Fernando Muslera'nın ayrılması kesinlik kazandı.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...

Taraftara cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesi ile veda etmeye hazırlanan Muslera, yeni sezonda yok.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...

Sabah'ın haberine göre, Uruguaylı kaleci yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemi ile birlikte Mauro Icardi üstlenecek.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...

Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, Muslera'dan pazubendi devralacak.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...

Yeni sezonda ikinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı belirlendi.

Galatasaray'dan flaş Icardi kararı! Muslera'nın ayrılığı sonrası...

Icardi ve Abdülkerim sahada olmadığında ise pazubendi Kaan Ayhan takacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'dan yumruklu saldırı! Zaniolo'dan yumruklu saldırı! 09:13
Bugünkü maçlar 27 Mayıs Salı 2025 Bugünkü maçlar 27 Mayıs Salı 2025 08:52
Yazarlardan F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! Yazarlardan F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! 08:41
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! 01:10
Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! 01:10
Kanarya deplasmanda büyük şok! Kanarya deplasmanda büyük şok! 01:10
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! 01:10
G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! 01:10
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 01:10
Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! 01:10
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 01:09
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 01:09