TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da yeni transferler için harekete geçilmiş durumda. Yine şampiyonluğa uzanacak ve Avrupa'da başarı getirecek bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar birçok bölgeye takviye gerçekleştirecek.

Bu bölgelerin başında ise Fernando Muslera'nın ayrılacak olması nedeniyle kale yer alıyor. Çok sayıda ismi listesine dahil eden Cimbom'a, Atletico Madrid'in bir numarası Jan Oblak'tan güzel haberler geldi.