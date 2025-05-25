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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, yeni sezonda kalesini emanet edeceği ismi arıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların listesinde yer alan Jan Oblak ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da yeni transferler için harekete geçilmiş durumda. Yine şampiyonluğa uzanacak ve Avrupa'da başarı getirecek bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar birçok bölgeye takviye gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

Bu bölgelerin başında ise Fernando Muslera'nın ayrılacak olması nedeniyle kale yer alıyor. Çok sayıda ismi listesine dahil eden Cimbom'a, Atletico Madrid'in bir numarası Jan Oblak'tan güzel haberler geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

ATLETICO BIRAKACAK

İspanya'da yayın yapan AS gazetesine göre Atletico Madrid, G.Saray ve F.Bahçe'nin de listesinde yer alan Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'i istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

Aston Villa'ya veda etmeye hazırlanan 32 yaşındaki kaleciyi renklerine katmak isteyen Atletico Madrid'in bunu başarması halinde Jan Oblak'ın ayrılışına izin vereceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

Bu durumda da G.Saray'ın transferde eli güçlenecek. 32 yaşındaki Oblak'ın 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek

ABLASI G.SARAY'DA

Jan Oblak'ın ablası tecrübeli basketbolcu Teja Oblak, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki basketbolcunun gelişiyle birlikte kardeşi Jan Oblak'ın transferi de kolaylaştı.

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