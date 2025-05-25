TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Jan Oblak piyangosu! Abla sözü dinleyecek
Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray, yeni sezonda kalesini emanet edeceği ismi arıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların listesinde yer alan Jan Oblak ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Aston Villa'ya veda etmeye hazırlanan 32 yaşındaki kaleciyi renklerine katmak isteyen Atletico Madrid'in bunu başarması halinde Jan Oblak'ın ayrılışına izin vereceği aktarıldı.
Bu durumda da G.Saray'ın transferde eli güçlenecek. 32 yaşındaki Oblak'ın 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
ABLASI G.SARAY'DA
Jan Oblak'ın ablası tecrübeli basketbolcu Teja Oblak, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki basketbolcunun gelişiyle birlikte kardeşi Jan Oblak'ın transferi de kolaylaştı.
Jan Oblak'ı da ablası ile birlikte İstanbul'a getirmek isteyen sarı-kırmızılılar iki kardeşi buluşturmak istiyor.
DİĞER