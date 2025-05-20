TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Manchester City'nin yıldız ismi Bernardo Silva'yı gündemine alan sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuya sunacağı teklifin detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Silva'nın City'deki geleceği belirsizliğini korurken oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
GALATASARAY'DAN CAZİP KONTRAT
Başkan Dursun Özbek'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde Galatasaray'ın, 30 yaşındaki yıldız isme 3+1 yıllık ve yüksek maaşlı bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
Kulüp, Silva'nın bu teklifi reddetmesinin zor olacağını düşünüyor.
DENEYİM VE KALİTE BİR ARADA
Bernardo Silva, futbol zekâsı, oyun görüşü ve top tekniğiyle Avrupa'nın en özel orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.
Hem merkezde hem de kanatlarda görev yapabilen Silva, asist yeteneği ve oyunu yönlendirme becerisiyle dikkat çekiyor.
RAKİPLER BARCELONA VE BENFİCA
Galatasaray bu transferde yalnız değil.
Silva'nın altyapısından yetiştiği Benfica ile birlikte Barcelona'nın da yıldız oyuncu ile ilgilendiği bildirildi.
Ancak Benfica'nın maaş sınırları, bu yarışta geri planda kalmasına neden olabilir.
KARAR HAFTASI YAKLAŞIYOR
Galatasaray'ın ilgisinin ardından Silva'nın, daha önce Süper Lig'de forma giymiş Portekizli oyuncularla iletişime geçerek İstanbul ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.
Tecrübeli futbolcunun son kararını önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor.
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