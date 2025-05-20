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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Manchester City'nin yıldız ismi Bernardo Silva'yı gündemine alan sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuya sunacağı teklifin detayları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 12:47
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

Şampiyonluğunu Kayserispor maçıyla ilan eden sarı-kırmızılı ekip, gözünü Avrupa'nın yıldızlarına çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

BERNARDO SILVA GÜNDEMDE

Portekiz basınında yer alan habere göre, Dries Mertens'in ayrılığı sonrası hücum hattına yaratıcı bir isim kazandırmak isteyen Galatasaray, Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Silva'nın City'deki geleceği belirsizliğini korurken oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY'DAN CAZİP KONTRAT

Başkan Dursun Özbek'in bizzat yürüttüğü görüşmelerde Galatasaray'ın, 30 yaşındaki yıldız isme 3+1 yıllık ve yüksek maaşlı bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

Kulüp, Silva'nın bu teklifi reddetmesinin zor olacağını düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

DENEYİM VE KALİTE BİR ARADA

Bernardo Silva, futbol zekâsı, oyun görüşü ve top tekniğiyle Avrupa'nın en özel orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

Hem merkezde hem de kanatlarda görev yapabilen Silva, asist yeteneği ve oyunu yönlendirme becerisiyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

RAKİPLER BARCELONA VE BENFİCA

Galatasaray bu transferde yalnız değil.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

Silva'nın altyapısından yetiştiği Benfica ile birlikte Barcelona'nın da yıldız oyuncu ile ilgilendiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

Ancak Benfica'nın maaş sınırları, bu yarışta geri planda kalmasına neden olabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Bernardo Silva için dev teklif! İşte sözleşme detayları

KARAR HAFTASI YAKLAŞIYOR

Galatasaray'ın ilgisinin ardından Silva'nın, daha önce Süper Lig'de forma giymiş Portekizli oyuncularla iletişime geçerek İstanbul ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.

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