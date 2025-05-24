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Torreira'ya milli müjde
Geldiği günden beri Aslan'ın en iyileri arasında gösterilen Torreira, bu sezon Lemina'nın gelişiyle hücuma daha fazla çıkmaya başladı. Ligin son haftalarında kritik anlarda sahneye çıkarak fileleri havalandıran yıldız, üç yıl sonra Uruguay Milli Takımı için davet aldı. Torreira, ülkesinin 5 Haziran'da Paraguay, 10 Haziran'da Venezuela ile oynayacağı mücadelenin geniş aday kadrosunda yer aldı.
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