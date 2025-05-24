Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Al-Hilal'in 26 yaşındaki santrfora 3 yıllık sözleşme ve sezon başında 45 milyon Euro maaş önerdiği öne sürüldü.

Osimhen'in ayrılık ihtimaline karşın yıldız futbolcunun alternatifleri için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.