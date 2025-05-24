Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nijeryalı golcünün ayrılık ihtimaline karşı forvet arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok takviye yapacak olan Galatasaray'da öncelik Victor Osimhen transferine verildi.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı süper yıldızı ikna etmesi halinde bonservisini alacak.
Yönetim, Osimhen transferi için çalışmalarını sürdürürken, Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Al-Hilal'in 26 yaşındaki santrfora 3 yıllık sözleşme ve sezon başında 45 milyon Euro maaş önerdiği öne sürüldü.
Osimhen'in ayrılık ihtimaline karşın yıldız futbolcunun alternatifleri için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN ROMULO'YA KANCA
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, bu sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Romulo'yu gündemine aldı.
Haberde İzmir ekibinin Brezilyalı forvet için 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği, Galatasaray'ın ise transferi takas+para şeklinde bitirmeyi planladığı kaydedildi.
Romulo bu sezon Göztepe ile çıktığı 32 maçta 17 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
DİĞER