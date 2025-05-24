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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nijeryalı golcünün ayrılık ihtimaline karşı forvet arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 13:33
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Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Aslan, transfer politikasını da bu doğrultuda şekillendirecek.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok takviye yapacak olan Galatasaray'da öncelik Victor Osimhen transferine verildi.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı süper yıldızı ikna etmesi halinde bonservisini alacak.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Yönetim, Osimhen transferi için çalışmalarını sürdürürken, Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Al-Hilal'in 26 yaşındaki santrfora 3 yıllık sözleşme ve sezon başında 45 milyon Euro maaş önerdiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Osimhen'in ayrılık ihtimaline karşın yıldız futbolcunun alternatifleri için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

GALATASARAY'DAN ROMULO'YA KANCA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, bu sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Romulo'yu gündemine aldı.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Haberde İzmir ekibinin Brezilyalı forvet için 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği, Galatasaray'ın ise transferi takas+para şeklinde bitirmeyi planladığı kaydedildi.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

Romulo bu sezon Göztepe ile çıktığı 32 maçta 17 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek

İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.

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